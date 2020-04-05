Pazar yerlerinde maske dağıtımı başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının ardından pazar yerlerinde de maske dağıtımına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının ardından pazar yerlerinde de maske dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar esnafına yönelik hijyen denetimleri artırıldı.

Pazar esnafının hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyen zabıta ekipleri, hafta sonu Ankara'da 38 pazar yerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, halk sağlığı açısından pazar yerlerinin riskli bölgeler olduğunu belirterek, bu alanlarda vatandaşlara maske dağıtımına öncelik verdiklerini bildirdi.

Koç, "Bu aşamadan sonra maske konusunun ciddiye almasını istiyoruz. Hem maskelerimizi takmalı hem de sosyal mesafeyi korumalıyız. Ankaralıların en güvenli yerinin evleri olduğunu da vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA