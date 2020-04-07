Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı - Haber
Gaziantep, Şahinbey, Yerel

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı.

07.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:58
Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı. Pazar yerine gelenleri dezenfekte edip ateşini ölçen ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kuralı maske ve eldiven kullanım zorunluluğunu da sıkı takip ediyor.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele için yayınladığı genelge kapsamında semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin değişik yerlerinde farklı zamanlarda belediye tarafından yaptırılan uzay çatılı pazar yerlerine alış verişe gelen vatandaşları zabıta ekipleri sıkı kontrolden geçiriyor. Pazarlarda sebze ve meyve gibi zaruri gıda ihtiyaçları haricinde tezgahların kurulmamasını, satış yapacak tezgahlar arasında 3 metre mesafe bulunmasını, pazar giriş ve çıkışının farklı noktadan kontrollü olarak yapılmasını içeren genelge ile ilgili Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarının girişlerine zabıta tarafından bariyerler kurarak kontrol sağlıyor.

Vatandaşların Pazar yerine girmeden önce vücut ısıları ölçülüp Pazar yeri girişinde bulunan dezenfektanla elleri dezenfekte edildikten sonra pazar yerlerine alınıyor. Pazara alışverişe gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uyarılıp evlerine gönderilirken, çok acil ihtiyaçlarının olduğunu belirten kimi vatandaşlarda girişte bekletilerek, ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından alınıyor. Pazar yerinde alışverişini yapan vatandaşlar pazar yerinin farklı noktalarından giriş çıkış yaptırılıyor. Zabıta ekipleri sadece vatandaşı değil Pazar esnafını da denetliyor. Pazarcıların arasındaki mesafede zabıta ekipleri tarafından hassasiyetle kontrol edilirken, pazarcıların maske ve eldiven takmasına dikkat ediliyor. Zabıta ekipleri vatandaşın meyve ve sebzelere dokunmasına izin vermeyip istenilen ürünlerin pazarcı esnafı tarafından poşetlenip tartılmasına özen gösteriliyor.

Alınan tedbirleri olumlu bulan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı Haber
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Haber
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haber
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haber
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Hadise Dilan Çıtak Pınar Deniz Simge Sağın
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Polis Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 19:05:42. #1.14#
title