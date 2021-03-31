Pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimi
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Pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimleri aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimleri aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Korona virüsü vaka yoğunluğunda zirvede olan Samsun'a, Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri gelmesi üzerine ilçenin en yoğun olan pazar yerlerinde HES kodu denetimi yapıldı.

Vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun ve ilçelerine, Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Çarşamba'da da polis alarma geçti.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimde pazar esnaflarına ve alışveriş için gelen vatandaşlara 'HES kodu' sorulurken, sık sık mesafe ve maske uyarısı da yapıldı. Denetimlerde pazar yerinde bulunan vatandaşlara ve tezgah açan esnaflara maske kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - SAMSUN

Pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimi
Pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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