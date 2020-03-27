Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama
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Koronavirüs, Güncel

Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde gıda maddesi dışında satış yapılmasına müsaade edilmeyecek.

27.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:56
Pazar yerlerinde gıda dışında satışlara yasaklama

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde gıda maddesi dışında satış yapılmasına müsaade edilmeyecek. Pazar yerlerindeki tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtilen ek genelgede, Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazar satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. Belediyelerce pazar satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak.

Pazar satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.

Pazar yerleri satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak denildi.

81 İl Valiliğine Korona virüs tedbirleri kapsamında gönderilen ek genelgeyle alınan tedbirler şu şekilde sıralandı; "Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar satış yerleri belirlenebilecek. Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar ve satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar satış yerleri düzenlenecek. Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi gibi), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesini istedi." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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