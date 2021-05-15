Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Pazar yerinden görüntüler Zabıta ve bekçilerin denetim yapması Vatandaşların pazarda alışveriş yapması - Kırşehir Kırşehir'de de "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Pazar yerinden görüntüler

Zabıta ve bekçilerin denetim yapması

Vatandaşların pazarda alışveriş yapması

- Kırşehir

Kırşehir'de de "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kent merkezinde Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki pazarlarda esnaflar yaş sebze, meyve ve fide satışları yapıyor. Pazar yerlerine aynı anda 300'den fazla kişi alınmıyor, polis ve zabıta ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Görevliler Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar da pazar yerlerinden kısa sürede ayrılıyor.

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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