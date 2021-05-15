Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yerinden görüntüler Zabıta ve bekçilerin denetim yapması Vatandaşların pazarda alışveriş yapması - Kırşehir Kırşehir'de de "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.