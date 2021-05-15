Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar girişi Zabıta ekiplerinin pazar girişinde kontrol yapması Müşterilerin alışveriş yapması Pazarcı esnafı Hüseyin Avşar'ın konuşması NİĞDE (AA) – Niğde'de dört mahallede pazar tezgahları açıldı.
Pazar girişi
Zabıta ekiplerinin pazar girişinde kontrol yapması
Müşterilerin alışveriş yapması
Pazarcı esnafı Hüseyin Avşar'ın konuşması
NİĞDE (AA) – Niğde'de dört mahallede pazar tezgahları açıldı.
Niğde'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde geçen haftanın ardından ikinci kez açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav