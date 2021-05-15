Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Pazar girişi Zabıta ekiplerinin pazar girişinde kontrol yapması Müşterilerin alışveriş yapması Pazarcı esnafı Hüseyin Avşar'ın konuşması NİĞDE (AA) – Niğde'de dört mahallede pazar tezgahları açıldı.

Pazar girişi

Zabıta ekiplerinin pazar girişinde kontrol yapması

Müşterilerin alışveriş yapması

Pazarcı esnafı Hüseyin Avşar'ın konuşması

NİĞDE (AA) – Niğde'de dört mahallede pazar tezgahları açıldı.

Niğde'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde geçen haftanın ardından ikinci kez açıldı.

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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