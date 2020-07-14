Pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri yaptı
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Pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri yaptı

Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri düzenledi.

Pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri yaptı
14.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:15

Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla pazar yerleri kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde protesto gösteri düzenledi.

Zuhuratbaba Mahallesi'nde 52 yıldan bu yana aynı yerde kurulan Dikilitaş Salı Pazarı, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri gösterilmeksizin kapatıldı. Kapatma kararına karşı Dikilitaş Salı Pazarı esnafı pazarı açarak, pazarın girişinde imza kampanyası başlattı. Bir grup pazarcı esnafı da pazarın bulunduğu alandan çeşitli sloganlar atarak Bakırköy Belediyesine yürüdü.

Bir süre oturma eylemi yaparak Bakırköy Belediyesi önündeki Şükran Çiftliği Sokağı araç geçişine kapatan pazarcılar, polisin talebi üzerine yolu yeniden trafiğe açtı.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ve beraberindeki iki kişi belediye binasına girerek Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısıyla bir süre görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şengün, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Dikilitaş Salı Pazarı esnafının yaklaşık 4 aydır tezgahlarını açmadığını söyledi.

Pazarın 52 yıldır aynı yerde kurulduğunu ve babadan oğla geçen bir yer olduğunu belirten Şengün, şunları kaydetti:

"Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin pandemi hastanesi ilan edilmesi nedeniyle pazarcımız bu karara saygı duyarak pazara uğramadı. Pazar yerlerinin normale dönmesine rağmen biz yine burada tezgah açmadık. 'Hastane olması ve acil geçiş yolları bulunması nedeniyle açmayalım' dedik. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı Yeşilköy'de pandemi hastanesi açtı, hastalar oraya nakledildi ve artık Sadık Konuk Hastanesi pandemi hastanesi vasfından çıktıktan sonra gerek kaymakam, gerek belediye başkanıyla görüşmeler yaptık. 'Tezgahlarımızı açmak istiyoruz, vatandaşlarımız marketlere gitmekten yoruldu.' dedik. Kaymakam 'bizim için engel yok açabilirsiniz' dedi. Ama belediye bizi durdurdu. 2-3 hafta açmadık. Geçen pazar, 10 kişilik pazar yerleri komisyonu toplandı. Komisyon üyelerini çoğu 'pazar yeri verilmeden kaldırılmasın' diye görüş belirtmesine rağmen cuma günü Belediye Meclisi anında pazarı kaldırdı. Yaklaşık 4 aydır evine ekmek götüremeyen binlerce sokak esnaf açıkta kaldı."

Görüştükleri başkan yardımcısından olumlu bir görüş alamadıklarını kaydeden Şengün, "Bize net bir cevap verilmedi. Bugün esnafıma ben de net bir cevap veremiyorum. Bu esnaf sadece ticaret yapmıyor, kamu yararına hizmet veriyor. Halkın rağbeti oldukça pazarlar da var olmaya devam edecek." diye konuştu.

Şengün, belediye yetkililerini pazarın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda referandum yapmayı önerdiklerini ancak bu önerilerinin de kabul görmediğini dile getirdi.

Şengün, talepleri yerine gelene kadar her hafta salı günü eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Şengün'ün konuşmasının ardından bir grup pazarcı belediye binası girmek istedi. Bunun üzerine zabıta, belediyenin güvenlik görevlileri ve polis belediye binasına girmek isteyenlere müsaade etmedi. Kısa süren arbedenin ardından Şengün'ün yaptığı konuşma üzerine pazarcılar protesto gösterilerini sona erdirerek pazara geri döndü.

Kaynak: AA

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