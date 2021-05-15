Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı
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Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı Tam kapanma sürecinde Karabük'te pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açılırken vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.

Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı

KARABÜK - Tam kapanma sürecinde Karabük'te pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açılırken vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.

Tam kapanma dönemi sürecinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Karabük ve ilçelerinde pazar yerleri ikinci kez geniş tedbirler altında kuruldu.

Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi.

Pazarcı Esnafı Ömer Kurt, bir gün izinde olsa ellerindeki malları tükettiklerini söyleyerek, "Köylüler, çiftçi arkadaşlarımız en azından bir günde olsa ellerindeki malları değerlendirdi. Devletimizin belirlediği kurallara uyuyoruz elimizden geldiğince. Havalarda ısındı ve elimizde mal kalırsa sıkıntı olacaktı. Buna da şükürler olsun" dedi

Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı
Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı
Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı
Pazar yerleri geniş tedbirler altında ikinci kez açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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