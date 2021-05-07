Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
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Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor

Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde tam kapanma tedbirleri doğrultusunda kapatılan Pazar yeri Cumartesi günü kurulacak pazar için kireçle boyanıp yıkanıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde tam kapanma tedbirleri doğrultusunda kapatılan Pazar yeri Cumartesi günü kurulacak pazar için kireçle boyanıp yıkanıyor.

Tam kapanma kapsamında bir süre kapatılan Pazar yerlerinin yeni bir genelge ile Cumartesi günleri vatandaşlara hizmet vermesi beklenirken Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası çalışmalara başladı. Oda Başkanı Murat Hançer cumartesi günü açılacak pazar öncesinde kapalı Pazar yerini kireç ile badana yaptırdı. Kapalı pazar yerinin bir çok yeri ise dezenfektan ve sular ile temizlenerek hijyen edildi. Başkan Hançer "vatandaşlarımızın ve pazarcı esnaflarımızın daha sağlıklı ve hijyen bir ortamda bir araya gelmeleri için çalışıyoruz. Açıklanan düzenlemeler doğrultusunda cumartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz" dedi. - BALIKESİR

Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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