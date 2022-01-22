ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ - Haberler
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ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te bış durumdaki pazar yerinin çatısının bir kısmı biriken kar nedeniyle çöktü.

KARABÜK'te bış durumdaki pazar yerinin çatısının bir kısmı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazarın salı günleri kurulması nedeniyle bir yaralanma yaşanmadı.

Karabük'te kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karabük Şirinevler Mahallesi'nde bulunan çelik konstrüksiyondan yapılan kapalı pazar yerinin çatısının bir kısmı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazarın salı günü kurulması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Belediye ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÜZERİNDE KAR BİRİKEN KAPALI PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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