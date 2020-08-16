Pazar yerinde unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi
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Pazar yerinde unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi

Denizli'de bir vatandaşın Pazar tezgahında unuttuğu ve içine 25 bin TL değerinde para ile ziynet eşyası bulunan çanta, zabıta ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı.

Pazar yerinde unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi
16.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:04

Denizli'de bir vatandaşın Pazar tezgahında unuttuğu ve içine 25 bin TL değerinde para ile ziynet eşyası bulunan çanta, zabıta ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine otomobil satın almak için gelen 55 yaşındaki Ali Olgun içerisinde 15 bin lira para ve 10 bin lira değerinde altın bulunan çantasını pazar yerinde kaybetti. İlçe pazarının kurulduğu cumartesi günü gerçekleşen olayda Olgun, pazar alanında görev yapan zabıta ekibinden yardım istedi. Dedektif gibi iz süren zabıta ekibi Olgun'un pazar yerinde bulunduğu anı adım adım güvenlik kameralarından takip etti. Yaklaşık 1 saatlik takibin ardından Olgun'un çantayı bir pazar tezgahının yanında unuttuğu tespit edildi. Zabıta ekibi çantayı unutulan yerden alarak Olgun'a teslim etti.

"Çantamın bulunması için adeta seferber oldular"

Kayıp çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan Ali Olgun, zabıta personellerine teşekkür ederek, "Alışveriş için girdiğim pazar yerinde çantamın yerinde olmadığını fark edince çok endişelendim. Hemen zabıta ekiplerine koştum. Çantamın bulunması için adeta seferber oldular. Yapılan arama çalışmalarının ardından çantam bulundu. Çok sevinçliyim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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