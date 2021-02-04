Pazar yerinde silah sesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Pazar yerinde silah sesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

04.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:11
Pazar yerinde silah sesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Pazar yerindeki silah kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, olay anları kameradaKONYA'nın Selçuklu ilçesinde kurulan pazar yerinde iki balıkçı grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Pazar yerindeki silah kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, olay anları kamerada

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde kurulan pazar yerinde iki balıkçı grup arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 3 adet de tabanca ele geçirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.  

Olay,  geçen  pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonut Pazarı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet olan iki balıkçı grup arasında  tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce pazar yerinde silah sesleri yükseldi. Alış-veriş için pazara gelen vatandaşlar, silah sesleri üzerine büyük korku yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ellerinde silah bulunan şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Pazarcı esnafının kaydettiği görüntülerde yaşanan arbede ve elinde silah bulunan şüphelilerin kaçtıkları an görülüyor.

Olayın ardından çalışmasını sürdüren polis,  dün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına alırken, 3 adette tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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