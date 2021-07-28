PAZAR YERİNDE MAZGALLLAR TEMİZLENEREK İLAÇLAMA YAPILDI

PAZAR YERİNDE MAZGALLLAR TEMİZLENEREK İLAÇLAMA YAPILDIYalova Belediyesi ekiplerince merkez kapalı pazar yerinde mazgallar temizlenerek ilaçlama çalışması yapıldı.

PAZAR YERİNDE MAZGALLLAR TEMİZLENEREK İLAÇLAMA YAPILDI

Yalova Belediyesi ekiplerince merkez kapalı pazar yerinde mazgallar temizlenerek ilaçlama çalışması yapıldı. Kötü görüntü oluşturan ve işlevsiz kalan mazgallarda bakım ve yenileme yapılırken, pazar yerindeki kapalı dükkanlar da ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yalova Seyyar Pazarcılar Odası koordinesinde yürütülen çalışmalarla pazar yerinde bulunan mazgallar temizlenip bakım ve onarımdan geçildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ekipler, kapalı pazar yerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdiler. Ekipler, çalışmaların rutin olarak yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Habermetre