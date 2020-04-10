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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

Pazar yerinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri denetimi

Vali Ömer Toraman, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

10.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:43
Pazar yerinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri denetimi

Vali Ömer Toraman, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerlerinde alınan tedbirleri inceledi.

Toraman, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla şehrin işlek caddeleri, trafik uygulama noktaları, banka ve esnaf ziyaretlerinin ardından bu kez her Perşembe kurulan semt pazarını ziyaret ederek tedbirleri yerinde gördü.

Salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, "Bunlara uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indirebilecek durumdayız" dedi.

Pazarların giriş ve çıkış noktalarında polis memurlarının kontrol sağladığını ve vatandaşların alınan tedbirler hakkında sözlü ve broşür gibi çeşitli görsellerle bilgilendirildiğini belirten Vali Toraman, "Pazar yerlerimizde gerekli tedbirler alındı ve uygulanıyor. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi görevlileri pazar esnafını sosyal mesafe kuralına uygun yerleşmesini, maske ve eldiven kullanımını sağlarken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları ve bekçiler pazar yerinde yoğunluk oluşmaması, sosyal mesafenin korunabilmesi için giriş ve çıkışların kontrolünü sağlıyor, vatandaşlarımızı koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendiriyor" diye konuştu.

"Topyekün bir mücadele yürütüyoruz"

Alınan tedbirlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toraman, "Bugünkü ziyaretimizde alınan tedbirlerin uygulandığını gördük. Şüphesiz bunda pazar esnafımızın büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için Pazar esnafımızın her birine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahyalıların alınan kararlara uyduğunu belirterek teşekkür eden Vali Toraman, "Kütahyalılarla topyekün mücadeleyi birlikte yürütüyoruz. Kütahyalılar, aldığımız tedbirlere riayet konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Uymayan elbette var ama az. Arzu ediyoruz ki tüm Kütahyalılar alınan tedbir ve kararlara uysun. Vatandaşımız için tüm kurum ve kuruluşlarımız görevi başında. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunda biz yanlarındayız, lütfen mecbur olmadıkça evde kalsın ve dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

Vali Toraman'a, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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