Pazar yerinde 'HES kodu' denetimi
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Pazar yerinde 'HES kodu' denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pazar yerinde 'HES kodu' denetimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimleri gerçekleştirildi.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından pazar yerlerinde 'HES kodu' denetimleri gerçekleştirildi.

Samsun genelinde ve özellikle Çarşamba ilçesinde artan vaka sayıları sonrasında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dikbıyık Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde pazar esnaflarına ve alışveriş için gelen vatandaşlara 'HES kodu' sorgulaması yapılırken, ekipler tarafından sık sık mesafe ve maske uyarısı yapıldı.

Öte yandan yapılan denetimlerde pazar yerinde bulunan vatandaşlara ve tezgah açan esnaflara maske kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimler gün boyunca devam etti. - SAMSUN

Pazar yerinde 'HES kodu' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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