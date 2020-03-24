Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı - Haber
Zabıta, Polis, Yaşam

Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

24.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:11
Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından ilçede salı günleri kurulan pazar yerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Polis ekipleri yaşlı olarak değerlendirdikleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirirken, zabıta ekipleri de aynı denetim ile birlikte vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almalarının önüne geçti. İlçe pazarında ve mahallelerde sürekli olarak polis ve zabıta ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılan yapıldı. Belediye tarafından her iki saatte bir anos yapıldı. Polisin kimlik kontrolünde tespit ettiği 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak polis araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Emet Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser ve polisler 65 yaş üzeri olup pazar yerinde gördükleri vatandaşlara müdahale edip bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sonunda vatandaşlara alışverişleri olduğu yerde bıraktırıldı ve polis araçlarıyla evlerine kadar götürülüp bırakıldı. Vatandaşların eksik kalan alacakları ve ihtiyaçları polis ekipleri tarafından alınıp tekrar adreslerine teslim edildi.

Ayrıca Emet ilçesi sokaklarında denetim yapan polis ekipleri sokaklarda gördüğü 65 yaş üstü vatandaşlara gerekli uyarıları yapıp ekip araçlarıyla evlerine kadar bıraktı.

Son olarak zabıta ve polis ekipleri ilçede bulunan marketleri ziyaret edip broşür dağıttı ve açma kapama saatlerinde yapılan yeni düzenlemeyi tebliğ etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haber
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haber
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haber
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Destici Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Akgül Demet Şener Guido Senia
Spor Falcao Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Pazar yerinde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından alınıp evlerine bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 18:00:13. #1.15#
title