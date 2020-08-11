Pazar yerinde denetim yapıldı DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Pazar yerleri denetlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Pazar yerleri denetlendi.

Semt pazarında incelemede bulunan Akçakoca Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile denetimler yapıldı. Pazar yeri girişinde ateşleri ölçüldükten sonra dezenfektanlar ile vatandaşlar ellerini dezenfekte ederek pazara girerken pazarcıların arasındaki sosyal mesafeye de dikkat edildi. Akçakoca Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu inceleme sırasında görevlilere "Burada amaç hem esnafı hem vatandaşı bilgilendirmek, uyarmak. İşin ciddi olduğunu aktarmamız lazım. Gördük 3 teyzemiz yan yana oturuyor. Pazar yerleri ile genelge var. Bu genelgeye bakarak, buraya yeniden bir düzen vermek gerekiyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA