Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti
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Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | 3. Sayfa

Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pazar yerinden gelen senkop (bayılma) vakası ihbarına giden 112 ekipleri zamanla yarıştı.

Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde pazar yerinden gelen senkop (bayılma) vakası ihbarına giden 112 ekipleri zamanla yarıştı. İlk müdahalenin ardından sedyeye bindirildiği sırada kendisine bıçak çekildiğini iddia eden kadın, polisi görünce, "Siz benim sağ kolumsunuz, bana yardımcı olun" dedi.

Her hafta başı kurulan semt pazarında, bir kadının senkop (bayılma) geçirdiği yönünde 112'ye ihbar geldi. Ambulans giremediği için olay yerine koşarak ulaşan sağlık ekiplerinin zamanla yarışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

112 görevlisinin tesellisi yaşlı kadını rahatlattı

İlk müdahalenin ardından konuşan kadın, kendisine bıçak çekildiğini iddia etti. 112 görevlisi ise, "Üzülme teyze kimse sana şu an bıçak çekmiyor. Sıkma canını" diyerek teselli etti.

Sedyeye bindirildiği sırada da polisi gören kadın, "Size sesleniyorum, bana yardımcı olun. Siz benim sağ kolumsunuz" dedi. Yaşlı kadın, 112 ekiplerinin yardımıyla ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti
Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti
Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti
Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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