Pazar yerinde alt yapı yamamlandı, sıra uzay çatıda
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Pazar yerinde alt yapı yamamlandı, sıra uzay çatıda

Pazar yerinde alt yapı yamamlandı, sıra uzay çatıda
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi'nin sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde hızlandırdığı pazar yeri yenileme çalışmasında alt yapı yenileme çalışması tamamlandı.

Pazar Yerinde Alt Yapı Tamamlandı, Sıra Uzay Çatıda7 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerinin son saha beton çalışmasını tamamlayan belediye ekipleri, önümüzdeki günlerde uzay çatı yenileme çalışmalarına başlayacak.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazaryeri yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazar yerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalara ek olarak pazar yeri içindeki yollarda parke taş kaplama işleri, yol güzergâhındaki elektrik hatları, yağmur drenaj mazgalları, kanalizasyon ve Telekom bacaları, içme suyu branjman hatları, rögar kapakları ve elektrik hatları yenilemesi belediye ekiplerince yapıldı. Çalışmalar kapsamında, sabit esnafların depolama ve soğutma alanı olarak kullandıkları ara bölgede yapılan yeni düzenleme çalışması ile de görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, alanın çok daha temiz ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Pazaryeri yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek, pazar yerindeki alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Sirkülasyonun olmayışı çalışmalarımızı olumlu yönde etkiledi ve ekiplerimiz bu süreçte daha rahat çalıştı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazaryeri beton çalışmasında sona geldik. Daha önceden yapılan düzenlemelere ek olarak pazaryeri içindeki yollarda parke taşı kaplama işleri, yol güzergâhındaki elektrik hatları, yağmur mazgalları, tıkalı bacalar, yeni branjman hatlar ve rögar kapakları yenilemesi yapıldı. Alt yapı çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde uzay çatı yenileme çalışmalarına başlanacak. Çalışmalarımızın tamamlanması ile bölgemizin en büyük pazarlarından birisi olan Perşembe Pazarımız daha temiz, modern ve güvenli bir görünüme kavuşmuş olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler

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