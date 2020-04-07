Pazar yeri kavgası: 3 yaralı Erzurum'da pazar yeri nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da pazar yeri nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan salı pazarında yer meselesi yüzünden pazarcılar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan ve pazarın alt sokağına da taşan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenen kavgaya ilişkin bir zanlı ile bu kişinin kaçmaya çalıştığı taksinin sürücüsü yakalandı.

Kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için polislerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA