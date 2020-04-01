Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu
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Alaşehir, Sağlık

Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu

Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu Alaşehir Belediyesi ilçedeki pazar yerinin girişlerine varillerden tasarladığı hijyen istasyonları kurdu Alaşehir Belediyesi ilçedeki korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında pazar yerinin girişlerine varillerden tasarladığı hijyen...

01.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:57
Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu

Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu

Alaşehir Belediyesi ilçedeki pazar yerinin girişlerine varillerden tasarladığı hijyen istasyonları kurdu

MANİSA - Alaşehir Belediyesi ilçedeki korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında pazar yerinin girişlerine varillerden tasarladığı hijyen istasyonu kurdu. Kurulan hijyen istasyonlarında vatandaşlar pazara giriş ve çıkışlarda ellerini sabunla yıkayıp dezenfektanla korunma imkanı buluyor.

Alaşehir Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında her hafta salı günleri kurulan semt pazarı girişlerine ve Sevgi Yolu girişine vatandaşların ellerini ve yüzlerini yıkayabilmeleri için metal varillerden tasarlanan hijyen istasyonları kurdu. Pazar yerinin 3 giriş kapısına ve Sevgi Yolu Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı girişine yerleştirilen istasyonlar sayesinde pazar yeri ve Sevgi Yoluna giriş- çıkış yapan vatandaşlar ellerini dezenfekte edecekler.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzüoğlu, "Belediye olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Açık alanlarda, park bahçelerde, Alaşehir'e giriş yapan araçlarda dezenfekte çalışmaları yaptık. Şehrimize giriş yapan vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yaptık. Çok kısıtlı imkanlarımıza rağmen, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Şimdi de her hafta salı günleri kurulan semt pazarımızda bulunan 3 giriş kapısına yerleştirdiğimiz, el yıkama metal dezenfekte bidonlarıyla vatandaşlarımızın korona virüs salgınından koruyabilmek için dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Pazar yerine alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarımız, pazara girişte ve çıkışta, ellerini yıkayarak dezenfekte edecekler. Aynı uygulamayı ilçemizin en kalabalık caddesi olan Sevgi Yolu Cumhuriyet Meydanı girişine de yerleştirdik. Sevgi Yolu üzerinden geçen vatandaşlarımız da bu dezenfekte bidonlarından ellerini dezenfekte edecekler. Pazar yeri uygulamasını cuma günleri kurulan semt pazarı için de yapacağız. Amacımız belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen, vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek. Bizim için en önemli öncelik vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bunun için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu

Kaynak: İHA

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Pazar yeri girişine varillerden hijyen istasyonu
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