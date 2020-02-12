Pazar yeri çatısı yağan kara dayanamadı
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Pazar yeri çatısı yağan kara dayanamadı

Sivas'ta Cumartesi Pazarının çatısı yağan kara dayanamadı.

12.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:09
Pazar yeri çatısı yağan kara dayanamadı

'ta Cumartesi Pazarının çatısı kara dayanamadı.


Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetrenin üzerine çıktı. Yağan yoğun karla, Yenidoğan Mahallesi, Hayri Sığırcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarının branda çatısı yırtıldı. Çatının üzerinde biriken kar kütlesi, pazar yeri içerisinde park halindeki araçların üzerine düştü. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası yaralanmaları öneri. Olayla maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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