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Koronavirüs, Ekonomi

Pazar ve marketlerde Ramazan hareketliliği

Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı öncesi alışveriş yoğunluğu başladı.

20.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:35
Pazar ve marketlerde Ramazan hareketliliği

Semt pazarları ve marketlerde Ramazan ayı öncesi alışveriş yoğunluğu başladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlar, maske, eldiven takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak alışverişlerini gerçekleştiriyorlar.

İlk orucun Cuma günü tutulacağı Ramazan ayının yaklaşmasıyla pazar ve marketlerde alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Ramazan'ın bu sene koronavirüs salgınıyla mücadele dönemine denk gelmesi dolayısıyla vatandaşlar kalabalık oluşturmamak amacıyla alışverişlerini son güne bırakmadılar. Vatandaşların ayrıca salgın dolayısıyla eldiven ve maskelerini takarak alışverişlerini gerçekleştirdiği gözlendi.

Pazarlarda sıkı denetim, maskesi olmaya maske

Pazarlarda zabıta ekipleri sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Pazarcıların belirlenen maske ve eldiven kurallarına uyup uymadıkları denetleniyor. Ekipler ayrıca maskesi olmayan Pazar esnafına ve vatandaşlara maske dağıtıyor.

İstanbul Bahçelievler'de kurulan semt pazarında konuşan pazar esnafı Kasım Ünal, "Vatandaşlar Ramazan alışverişine başladı. Pazarcılar olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Ürünleri seçtirmiyoruz. Seçmek isteyen vatandaşları uyarıyoruz. Müşteriler duyarlı bir şekilde karşılık veriyor" dedi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaş Ramazan alışverişine başladığını belirterek, "Genel anlamda pazarda fiyatlar uygun. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyuluyor. Kurallara uyulması halinde her şey güzel olacak" diye konuştu.

Pazar alışverişine çıkan Ersin Timisi isimli vatandaş da "Genel alışverişe çıktım. Pazartesi günleri alışveriş için dışarı çıkıyorum. Onun dışında dışarıya çıkmıyorum evde kalıyorum. Her şeyin daha güzel olacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulanan anne ve babasına alışveriş yapmak için pazara geldiğini söyleyen Engin Kepenek, "Anneme ve babama alıyorum. Fiyatlarımız gayet normal. Pazarda alınan tedbirler güzel. Pazar esnafı sebze ve meyveleri seçtirmiyorlar. Bütün vatandaşların duyarlı davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Market esnafı: "Vatandaşın daha çok kuru bakliyata yöneliyor"

Ramazan ayı öncesi alışveriş yoğunluğu marketlerde de gözlendi. Market işletmecisi Yusuf Aydın vatandaşın daha çok kuru bakliyata talep gösterdiğini söyleyerek, "Ramazan alışverişleri başladı. Vatandaş alışverişlerini son güne bırakmasınlar. Tedbirli olmaları gerekiyor. Vatandaşlar son güne bırakmasınlar" şeklinde görüş verdi.

İhtiyacı kadar ürün satın aldığını söyleyen müşteri Sinan Ergin ise, "Herkes ihtiyacı kadar ürün alsın. El birliğiyle bu virüsü atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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