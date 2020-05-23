Pazar tezgahlarına naylonlu önlem
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Pazar tezgahlarına naylonlu önlem

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.

23.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:21

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanacak.

Salgını önlemek için hayata geçirilen tedbirler nedeniyle ülkeler bu bayrama eski alışkanlıklarından uzak girecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde bayram namazları kılınmayacak, aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, gönüllerinin hoş edildiği bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı bayram mesajında, salgınla mücadelede başarı sağlanması için halka kurallara uyma ve disiplinli davranma çağrısında bulundu.

Mesajında bu ramazanı, dünyanın büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğu zor bir ortamda tamamladıklarını belirten Aliyev, mevcut durumun halkın sağlık ve refahı için acil önlemlerin alınmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan halkının birlik ve dayanışması sayesinde bu zorluğun üstesinden geleceklerinden emin olduğunu aktardı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı da halka aile büyükleri ve akrabaları ziyaret etmeme, kalabalık bayram sofraları düzenlememe tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, ülkede 28 Mayıs Cumhuriyet Günü tatili, bayram ile birleştirilerek 8 gün resmi tatil ilan edildi.

Kazakistan pazarlarında eski yıllardaki yoğunluk gözlemlenmiyor

Bayramın kısıtlamalı kutlanacağı Kazakistan'da Müslümanlar, alışveriş yaparak bayram hazırlıklarını tamamladı.

Başkent Nur Sultan'da pazarlarda yoğunluk gözlemlenmedi.

Şehir sakinlerinden Hanum Nabiyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayram öncesi pazarda müşteri sayısının az olduğunu belirtti.

Kendisinin de bayram hazırlıklarını yaptığını ifade eden Nabiyeva, "Bayramda misafirliğe gidemememiz veya onları evde ağırlayamamamız üzücü fakat sağlık daha önemli, karantina kurallarına uymalıyız." dedi.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi de bu yıl bayram namazı kılınmayacağını duyurdu.

Özbekistan'da da yetkili kurumlar, taziyesi olan ve yeni evlenmiş ailelerde her bayramda yapılan geleneksel merasimlerin ertelenmesini istedi. Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi de bayram namazının kılınmaması yönünde karar aldı.

Halkın belirli saatlerde dışarı çıkmasına izin verilen ülkede, vatandaşlar bayram alışverişi için pazarlara gitti.

Dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak sosyal mesafeye riayet edilmesi talep edilen market ve pazar girişlerinde, vatandaşların vücut ısısı kontrol ediliyor.

Vatandaşlar pazarlarda sadece ramazan ayı boyunca yapılan nişalda tatlısı ve diğer tatlılara büyük ilgi gösterirken, satıcıların da tezgahlarının önlerine naylon çekerek satış yapmaları dikkati çekti.

Kırgızistan'da meydanlarda namaz kılınmayacak

Kırgızistan'da her bayramda binlerce insanın katılımıyla kent meydanlarında kılınan namazlar bu sene kılınmayacak.

Başkent Bişkek Müftü Yardımcısı Tolkunbek Cumanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlayacak. Yakınında yaşayan akrabalarını ve komşularını ziyaret edebilecek, uzaktaki akrabasını telefonla arayarak tebrik edebilecek." dedi.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Çuy bölgesinde yaşayan Kunuşay Coroyeva, karantina günlerini faydalı geçirdiğini, ramazanda Arap alfabesini öğrendiğini, Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını söyledi.

Coroyeva, bu bayramda eskiden olduğu gibi kalabalık ziyaretlerin yapılamayacağını fakat yakın akraba ve komşularını misafir edeceklerini belirtti.

Gürcistan'da bayram namazı kılınacak

Olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının sona erdiği Gürcistan'ın kırsa bölgelerinde bayram namazının kılınabileceği yönünde karar alındı.

Acara bölgesinin merkez kenti Batum'daki camide de bayram namazı kılınacağı duyuruldu.

Tiflis Cuma Camisi'nin geniş alanı olmadığı için burada namaz kılınıp kılınmayacağı konusunda henüz karar verilmedi.

Pazar tezgahlarına naylonlu önlem

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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