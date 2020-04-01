Pazar tezgahlarına koronavirüs önlemi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında önlem alındı.
01.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:38
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarında önlem alındı.
Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Marmaris Belediyesi, semt pazarında yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için pazarcıları 3 gruba ayırarak 3 mahallede pazar kurduracak.
Kurul kararınca pazar tezgahlarına da 3 metre mesafe kuralı getirildi.
Öte yandan pazar yerlerinde sebze, meyve, tahıl, bakliyat gibi temel gıdaların dışında giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ürünlerin satışı durduruldu.
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Kaynak: AA