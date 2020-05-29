Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı - İZMİR
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Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı - İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edilen kadın hastanede tedaviye alındı, erkek bebeğin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

29.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:49

İzmir'in Tire ilçesinde pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edilen kadın hastanede tedaviye alındı, erkek bebeğin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Türkocağı Caddesi'ndeki pazar tezgahının yanında kan bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, ağabeyiyle pazarcılık yapan H.D'nin (29) açtığı pazar tezgahının altında şalvara sarılı bebeğin cansız bedeni bulundu.

Bekar ve hamile olan H.D'nin 08.00 civarında pazar tezgahının altına girerek doğum yaptığı, bebeği şalvara sararak tezgahın altına bıraktığı iddia edildi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tire Devlet Hastanesine kaldırılan H.D'nin tedavisine gözetim altında devam ediliyor.

Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı - İZMİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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