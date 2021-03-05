Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, kaça kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, kaça kadar? Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren başladı.

PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Kısıtlama akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Bu hafta sonu uygulanacak kısıtlama ise cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Kısıtlama pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından bir açıklama gelene kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

HAFTASONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?



Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?



Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

RESTORANLAR PAKET SERVİS



Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

KURYELER ÇALIŞACAK MI?

Genelgede ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır" denildi.

SEYAHATLER HES KODUYLA YAPILACAK



Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR



Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ALKOL SATIŞI YOK



Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı.

Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.

Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı.

Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalardan alkollü içki alınamayacak.

KAN VE PLAZMA BAĞIŞÇILARI MUAF



Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kızılay, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı birimlerine başvurabilecekleri vurgulandı.

Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak. Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakMilli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.