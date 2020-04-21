Pazar satıcıları için sosyal mesafe kuralı Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri, Sinop'ta Perşembe günü kurulacak Kapalı Pazaryeri için koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalara başladı.

Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri, Sinop'ta Perşembe günü kurulacak Kapalı Pazaryeri için koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalara başladı.

Sinop Belediyesi Zabıta ekipleri Sinop'ta Perşembe günü kurulacak Kapalı Pazaryeri için satış yapacak olan vatandaşların arasına birer masa boşluk bırakarak koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlayacak.

Belediye ekiplerince bu çalışmaların her hafta yapılacağı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA