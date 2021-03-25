Pazar pazarının günü bir kez daha değişti
25.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:14
Bilecik'te pandemi öncesi her hafta pazar günü kurulan 'köylü pazarı'nın günü bir kez daha değişti.
Bilecik'te pandemi öncesi her hafta pazar günü kurulan 'köylü pazarı'nın günü bir kez daha değişti.
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan 'köylü pazarı' olarak da bilinen pazar, geçtiğimiz aylarda Korona virüs (Covit-19) salgını ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününe alınmıştı. Pazarın Bilecik'te Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle tekrar günü değişti. İkinci bir bildiriye kadar pazar, Cumartesi günleri hizmet verecek. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı