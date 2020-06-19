Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi
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Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören'de bir yokuş adeta dereye döndü.

19.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:42

Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

İSTANBUL - Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören'de bir yokuş adeta dereye döndü. Yağmur suyunun üst sokakta kurulan semt pazarındaki kasaları sürüklediği o anlar ise kameraya yansıdı.

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Güngören'de etkili olan yağış nedeniyle yokuştan yağmur suları aktı. Yağmur nedeniyle dere gibi olan yokuştan ise üst sokakta kurulan pazar kasaları sürüklendi. Su önüne kattığı her şeyi sürüklerken o anlarda bir kadının suyun içerisinden geçtiği görüldü. Öte yandan etkili olan yağmur gökkuşağı oluşturdu.

Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

Kaynak: İHA

Manşet

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