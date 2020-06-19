Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi
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Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören'de bir yokuş adeta dereye döndü.

19.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:09

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören'de bir yokuş adeta dereye döndü. Yağmur suyunun üst sokakta kurulan semt pazarındaki kasaları sürüklediği o anlar ise kameraya yansıdı.

Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Güngören'de etkili olan yağış nedeniyle yokuştan yağmur suları aktı. Yağmur nedeniyle dere gibi olan yokuştan ise üst sokakta kurulan pazar kasaları sürüklendi. Su önüne kattığı her şeyi sürüklerken o anlarda bir kadının suyun içerisinden geçtiği görüldü. Öte yandan etkili olan yağmur gökkuşağı oluşturdu.

(Hasibe Karadağ/İHA)

Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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