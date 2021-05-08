Pazar izdihamı...8 gün sonra kurulan pazarlarda vatandaşlar izdihama sebep oldu
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Pazar izdihamı...8 gün sonra kurulan pazarlarda vatandaşlar izdihama sebep oldu

Pazar izdihamı...8 gün sonra kurulan pazarlarda vatandaşlar izdihama sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kapalı olan pazar yerleri açılınca, vatandaşlar akın etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kapalı olan pazar yerleri açılınca, vatandaşlar akın etti. İzdihamın yaşandığı pazar yeri önünde zabıta ekipleri, vatandaşları kontrollerin ardından pazar yerine aldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı ramazan bayramı öncesi bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Gemlik ilçesinde pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açtı. Zabıta yoğunluğu önlemek için dışarıda sıra oluşturarak içeriye belli sayıda kişi aldı. Kısa süre sonra vatandaşların yoğun bir şekilde gelmesiyle pazar yerinin önünde izdiham oluştu.

Pazardaki yoğunluk önceki haftalardaki insan yoğunluğunu aratmadı.

Zabıta ekipleri girişte ateş ve HES kodu kontrolü yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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