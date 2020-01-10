Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı
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Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesi pazar yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:46
Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı

'un ilçesi pazar yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantalarının çalınması ile ilgili gözaltına alınan şahıs bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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