Pazar hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesi pazar yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesi pazar yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar yerinde son 1 ay içerisinde özellikle perşembe günleri vatandaşların alışveriş yaptıkları pazar çantalarının çalınması ile ilgili gözaltına alınan şahıs bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN