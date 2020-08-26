Pazar hırsızını yunus kadınlar yakaladı - Pazar hırsızını yunus kadınlar yakaladı Adana'da bir pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının çantasından 95 lira parasını ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlıyı yunus ekibinde görevli kadın polisler yakaladı Adana'da bir pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının çantasından 95 lira parasını...

- Pazar hırsızını yunus kadınlar yakaladı

Adana'da bir pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının çantasından 95 lira parasını ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlıyı yunus ekibinde görevli kadın polisler yakaladı

ADANA - Adana'da bir pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının çantasından 95 lira parasını ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlıyı yunus ekibinde görevli kadın polisler yakaladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Gönül Ercan, mahalle pazarına alışverişe gitti. Alışveriş yaptığı sırada kadını takip eden Nurullah T. (35), pazar sepetine koyduğu cüzdanını ve cep telefonunu çaldı. Bu arada pazarda görev alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekiplerinden iki kadın polis, hırsızı gördü. Hızlı hareket ederek uzaklaşıp kaçmasına fırsat vermeden hırsızı yakaladı. Yapılan aramada hırsızın üzerinden yaşlı kadından çaldığı 95 lira ve cep telefonu çıktı. Yunus kadınlar, zanlıyı polis merkezi ekiplerine teslim etti. Kadın polisler, daha sonra ise para ve cep telefonunu yaşlı kadını teslim etti.

Soyulduğunu polisten öğrenince şaşkınlık yaşayan Gönül Ercan, hırsızı yakalayan, parasını kurtaran kadın polislere teşekkür etti.

Emniyette sorgulanan zanlı, suçüstü yakalanmasına rağmen hırsızlık yapmadığını önü sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İHA