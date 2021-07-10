Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Pandemi döneminde hayatımıza giren sokağa çıkma yasağı günün belirli saatlerinde uygulanıyordu. Vatandaşlar bu konuda detayları merak ederken hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak etti.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerden biri olan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde uygulanıyordu ve yeni kararla bu uygulama güncellendi. Peki, Pazar günü yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Son alınan kararlarla sokağa çıkma kısıtlama saatleri kaldırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıbulunmuyor.

1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨ saat 05.00'ten itibaren ise hafta ic¸i hafta sonu ayrımı olmaksızın sokagˆa c¸ıkma ile buna bagˆlı olarak uygulanan s¸ehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokagˆa c¸ıkma ve s¸ehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.