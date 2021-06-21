Pazar günü yasak kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Pazar yasağı ne zaman kalkacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? 21 Haziran hangi yasaklar kalktı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Pazar yasağı ne zaman kalkacak?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 21 Haziran Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? 21 Haziran hangi yasaklar kalktı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? Pazar yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde…

PAZAR GÜNÜ YASAK KALKTI MI?

Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL