Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
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Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de

Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'de, 6 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'de, 6 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak. 8 adayın yarışacağı seçimde 1830 seçmen oy kullanacak. Seçim için 2 okulda 8 sandık kurulacak.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012'de 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne geçen Güneyliler, komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonucunda belde olma hakkını kazanan Güney'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılması kararı alındı.

8 ADAY YARIŞACAKÇalışlar ile birleşmenin ardından son yapılan sayımda nüfusu 2 bin 312 olan Güney beldesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda 6 Haziran'da seçim yapılacak. Pazar günü Çalışlar ve Güney'de 2 okulda 8 sandıkta oy kullanacak olan 1830 seçmen, 2024'e kadar görev yapacak belediye başkanını belirleyecek. Şu ana kadar Güney beldesinin belediye başkanlığı için AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den İsmail Enes Kamburoğlu, Saadet Partisi'nden Hamza Gümüşkanat, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisi'nden Ayşe Karakaya, Gelecek Partisi'nden Osman Aydepe, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Sunay Akarsu aday oldu. Seçim günü sandıklarda yapılan son genel seçimde ilk 5'e giren AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi'nden sandık görevlileri görev alacak.TEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLACAK

Ayrıca, YSK'nın kararı doğrultusunda 6 Haziran'da Türkiye genelinde bazı bölgelerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri de yapılacak. Güney beldesinde yapılacak seçim ise o gün 700'den fazla bölgede gerçekleştirilecek tek belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi olacak. Bölge halkı pazar günü yapılacak seçimleri heyecanla beklemeye başladı.


Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de
Pazar günü tek belediye seçimi Güney'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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