PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'a içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının, pazar günü kimliği belirsiz kişilerce parçalandığı tespit edildi. Sabotaj düzenlendiğini açıklayan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz? dedi.

Ardahan'da, 19 Eylül'deki su kesintisinin nedeniyle ilgili belediye ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan incelemede, Çataldere köyü sınırlarında, şehre içme suyu sağlayan ana şebeke boru hattının parçalandığı tespit edildi. Boru hattına sabotaj düzenlendiğini belirleyen ekipler, arızayı gidererek, kent merkezine ertesi gün yeniden su verilmesini sağladı. Kenti susuz bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

'BU YAPILAN VATAN HAİNLİĞİDİR'

Konu ile ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Eylül Pazar günü Çataldere köyü dediğimiz mevkide, şehrimizin şah damarı dediğimiz boru hattımıza saldırı gerçekleşti. Durumun ehemmiyeti daha ciddi boyutlardadır. Saldırının düzenlendiği hat, Ardahan şehir merkezindeki bütün mahallerimizi besleyen ana şebeke hattımızdır. Taşla sopayla kırılmayacak 300'lük PVC boru gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Su hattının beton kapağı özellikle yerinden kaldırılmış, kilitleri kırılmış ve bu sabotaj gerçekleşmiştir. Yine bu saldırıdan birkaç gün öncesine kadar da su motorlarımızın olduğu kutuların kapakları ve kilitleri kırılmış, su depolarımızın kameraları tahrip edilmiş, su motorları durdurulup kabloları koparılmıştır. Bu yapılan vatan hainliğidir. Ardahan'a ve Ardahanlıya ihanettir dedi.

'BU SADECE BELEDİYENİN MESELESİ DEĞİL'

Sabotajın arkasında herhangi bir siyasal anlayışın olmadığını belirten Demir, şunları kaydetti

Bunun arkasında kesinlikle siyasi bir amaç yoktur çünkü bütün siyasi partilerimizle barış içinde, canla başla birlik, beraberlik içinde çalışıyoruz. Bu sadece Ardahan Belediyesi'nin meselesi değildir. Bu şehir hepimizin. Bu konu ciddidir, elzemdir ve en önemlisi de hayatidir. Bugün boruyu kıran yarın içme suyu hattımıza başka bir şey de katabilir. O yüzden sizlerin aracılığıyla bütün kamu kurumlarını göreve çağırıyoruz. Gerek kamu kurumlarını gerekse Ardahanlı hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler bu arada konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunu yapanları adalete teslim edinceye kadar da mücadelemiz devam edecektir.

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: PAZAR GÜNÜ SUSUZ KALAN ARDAHAN'DA SU BORU HATTI PARÇALANMIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:22:55. #1.12#