Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor?

Bugün yapılan Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında olması beklenen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? Pazar günü yasak var mı?