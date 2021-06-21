Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor?
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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor?
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Bugün yapılan Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında olması beklenen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? Pazar günü yasak var mı?

Bugün yapılan Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında olması beklenen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? Pazar günü yasak var mı?

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI MUHTEMEL KONULAR

Hafta içi kısıtlama saatleri

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması

Açık alanda maske kullanımı

Turizmciye KDV müjdesi

Eczanelerde aşıya izin verilmesi

Aşı çadırları

AVM'lerin çalışma saatler

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? - Haberler
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