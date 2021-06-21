Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor?
Bugün yapılan Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında olması beklenen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? Pazar günü yasak var mı?
Bugün yapılan Kabine Toplantısında konuşulacak konular arasında olması beklenen sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü yasak ne zaman bitiyor? Pazar günü yasak var mı?
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI MUHTEMEL KONULAR
Hafta içi kısıtlama saatleri
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması
Açık alanda maske kullanımı
Turizmciye KDV müjdesi
Eczanelerde aşıya izin verilmesi
Aşı çadırları
AVM'lerin çalışma saatler