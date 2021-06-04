Pazar günü seyahat yasağı var mı? Pazar günü şehirler arası yolculuk yasak mı? 1 Haziran kararları

Pazar günü seyahat yasağı 1 Haziran koronavirüs normalleşme kararları ile açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlar sonrası gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanlığı, resmi açıklamayı yaptı. Peki, pazar günü seyahat yasağı var mı? Pazar günü şehirler arası yolculuk yasak mı? 1 Haziran kararları

Hafta içi hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı saatleri ve detaylarıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde yer aldı. Bilindiği üzere ülke çapında bugünden itibaren kademeli normalleşme sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Bu noktada özellikle de "Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Genelgede yer alan açıklama ise şöyle;

PAZAR GÜNÜ SEYEHAT YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalles¸me do¨neminin ikinci etabında; sadece sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanan su¨re ve gu¨nlerde s¸ehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanmayan su¨re ic¸erisinde s¸ehirlerarası seyahate ilis¸kin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

S¸ehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanan su¨re ve gu¨nlerde vatandas¸larımızın uc¸ak, tren, otobu¨s gibi toplu tas¸ıma vasıtalarıyla yapacakları s¸ehirlerarası seyahatler ic¸in ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, s¸ehirlerarası seyahat edecegˆini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kis¸ilerin s¸ehirlerarası toplu tas¸ıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkıs¸-varıs¸ saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal go¨revin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kurulus¸u tarafından go¨revlendirilmis¸ olan kamu go¨revlilerinin (mu¨fettis¸, denetmen vb.) o¨zel veya resmi arac¸larla yapacakları s¸ehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve go¨revlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya es¸inin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardes¸inin cenazesine katılmak ic¸in veya cenaze nakil is¸lemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki I·c¸is¸leri Bakanlıgˆına ait E-BAS¸VURU veya ALO 199 sistemleri u¨zerinden yapacakları bas¸vurular (yanında akraba konumundaki 9 kis¸iye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına o¨zel arac¸larıyla seyahat edebilmeleri ic¸in gerekli seyahat izin belgesi olus¸turulacaktır.

Ancak as¸agˆıda belirtilen zorunlu hallerin varlıgˆı durumunda vatandas¸larımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet u¨zerinden I·c¸is¸leri Bakanlıgˆına ait E-BAS¸VURU ve ALO 199 sistemleri u¨zerinden Valilik/Kaymakamlık bu¨nyesinde olus¸turulan Seyahat I·zin Kurullarından izin almak kaydıyla o¨zel arac¸larıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat I·zin Belgesi verilen kis¸iler, seyahat su¨releri boyunca sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi oldugˆu hastaneden taburcu olup asıl ikametine do¨nmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha o¨nceden alınmıs¸ doktor randevusu/kontrolu¨ olan,

Kendisi veya es¸inin, hastanede tedavi go¨ren birinci derece yakınına ya da kardes¸ine refakat edecek olan (en fazla 2 kis¸i),

Bulundugˆu s¸ehre son 5 gu¨n ic¸erisinde gelmis¸ olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerles¸im yerlerine do¨nmek isteyen (5 gu¨n ic¸inde geldigˆini yolculuk bileti, geldigˆi arac¸ plakası, seyahatini go¨steren bas¸kaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

O¨SYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi du¨zeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerles¸im yerlerine do¨nmek isteyen,

- O¨zel veya kamudan gu¨nlu¨ so¨zles¸meye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kis¸ilerin zorunlu hali bulundugˆu kabul edilecektir.