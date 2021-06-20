Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
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Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu

Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminin devam ettiği Keşan'da yasak olmasına rağmen plajlara akın eden tatilcilerin Pazar günü kaçamağı, jandarma anonsu ile son buldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminin devam ettiği Keşan'da yasak olmasına rağmen plajlara akın eden tatilcilerin Pazar günü kaçamağı, jandarma anonsu ile son buldu.

Hafta için süren bulutlu ve yağışlı havaların ardından bugün günler sonra yüzünü gösteren güneşli hava vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu. Daha önceden sahillere gelerek konaklayan vatandaşlar, sıcak havaların etkisiyle sabah saatlerinde kumsallarda soluğu aldı. Büyük bir hevesle şemsiyelerini ve havlularını da yanlarına alarak plajlara akın eden vatandaşların hafta sonu kaçamağı jandarma ekiplerinin siren ve anonslarıyla son buldu.

Pazar günü de sokağa çıkma yasağının devam ettiğini ve bu kapsamda sahilde bulunmanın halen yasak olduğunu ekip araçlarından anons eden jandarma, vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi. Uyarıyı dinleyen tatilciler ise geldikleri gibi şemsiye ve havlularını alarak sahilden ayrılarak evlerine döndü.

(Emre Akarca/ İHA)

Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu
Son dakika haber | Pazar günü sahil kaçamağı jandarma anonsu ile son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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