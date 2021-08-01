Pazar günü marketler kaça kadar açık? BİM kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler açık mı?
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Pazar günü marketler kaça kadar açık? BİM kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler açık mı?

Pazar günü marketler kaça kadar açık? BİM kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler açık mı?
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Marketler kaçta kapanıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? Ülke genelinde salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devreye sokulan kademeli normalleşme tedbirlerinde iş saatlerine yeni düzenlemeler getirildi. BİM kaçta açılıyor 2021? A101 açılış saati, ŞOK market çalışma saatleri de gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Pazar günü marketler kaça kadar açık? sorularının yanıtları merak ediliyor 1 Ağustos Pazar günü zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri nedir? Migros kaçta kapnıyor? CarrefourSA kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

Haziran ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.

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