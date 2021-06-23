Pazar günü marketler açık mı? Bu Pazar marketler açık mı, kapalı mı? 2021 Süpermarketlerin çalışma saatleri ne zaman?

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Pazar günü marketler açık olacak mı? Pazar günü market çalışma saatleri ne zaman? vatandaşlar tarafından merak edildi. Alınan kararlardan birisi de Pazar günü yasakları ile ilgili oldu. Peki, Pazar günü marketler açık mı? Bu Pazar marketler açık mı, kapalı mı? Market çalışma saatleri ne zaman? 27 Haziran Pazar 2021 marketler açık mı? Ayrıntılar haberimizde...

Bu pazar günü marketler açık olacak mı? 27 Haziran Pazar yasak mı, sokağa çıkılabilir mi? Marketler açık mı? Sokağa çıkma yasakları 4 Temmuz Pazar mı sona erecek? Pazar marketler kaçta kapanıyor? gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Haberimizden önümüzdeki pazar günü marketler açık mı kapalı mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz...

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 09.00-21.00 saatleri arasında açık olabilecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler haftanın yedi günü müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu cevap buldu. Pazar günleri uzun bir zaman dilimini kapsayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği ve hafta içi uygulanan yasak saatlerinin değişip değişmeyeceği son gerçekleşen kabine toplantısından bu yana merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.

KALDIRILAN TEDBİRLER NELERDİR?

- 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

- Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.