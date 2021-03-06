Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek

06.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:39
Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00'dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00'dan sonra UlaşımPark'ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 52 toplu taşıma hattıyla sabah 07.00-09.00, akşam ise 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek. 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre ek seferler yapılacak. Bu kapsamda 23 hatta ek sefer yapılacak. Hat 250 ve 250G seferlerinde her hangi bir kısıtlama olmayacak. 25, 70, 135, 145, 320 ve 490 numaralı hatlarda ise hafta sonları destek eğitimi gören öğrenciler için ek sefer yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımı ve tramvayı da hizmet verecek. Hafta sonu deniz ulaşımı ve tramvay seferlerini e-komobil uygulamasından ya da www.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adresinden takip edilebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:43:43. #1.16#
title