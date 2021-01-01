Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat

01.01.2021 00:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:26
Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat

BURULUAŞ, 3 Ocak Pazar günü yapılacak bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler-Kestel arası metro seferlerinin olmayacağını duyurdu.

BURULUAŞ, 3 Ocak Pazar günü yapılacak bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler-Kestel arası metro seferlerinin olmayacağını duyurdu.

BURULAŞ sosyal medya ve internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama da "3 Ocak 2021 Pazar günü 17.30'dan sonra yapılacak olan bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler - Kestel arası Bursa Ray seferleri çalışmayacak olup Acemler - Kestel İstasyonları arasında otobüs seferleri hizmet verecektir." denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 07:06:13. #1.14#
title