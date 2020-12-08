Pazar girişinde HES kodu kuyruğu
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Pazar girişinde HES kodu kuyruğu

08.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:57
Pazar girişinde HES kodu kuyruğu

BURDUR'da, salı günleri kurulan halk pazarına girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce kuyruk oluşturdu.

BURDUR'da, salı günleri kurulan halk pazarına girmek isteyenler, HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Burdur'da salı günleri kurulan ve bölgenin en büyük halk pazarlarından olan pazara girmek isteyenler, 5 ayrı kontrol noktasında HES kodlarını okuttu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü Burkent'te, pazar günü ise Armağan İlci Mahallesi ve Bozkurt Mahallesi'nde semt pazarları kurulamayınca bugün Salı Pazarı girişinde uzun kuyruk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, pazar girişinde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunurken, HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodunu bulmakta zorlananlara ise ekipler yardımcı oldu.Öte yandan öğle ve ikindi ezanları öncesi merkezi ezan sisteminden, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.


Pazar girişinde HES kodu kuyruğu
Pazar girişinde HES kodu kuyruğu
Pazar girişinde HES kodu kuyruğu
Pazar girişinde HES kodu kuyruğu
Pazar girişinde HES kodu kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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