Pazar fiyatları marketlerden daha ucuz

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Uşak'ta semt pazarlarında satış yapan esnaflar, fiyatların marketlere göre uygun olduğunu belirtirken; vatandaşlar ise pahalılıktan dert yanıyor.

Uşak'ta son zamanlarda semt pazarlarında yaşanan fiyat artışı, hem pazar esnafını hem de müşteriyi memnun etmedi. Domatesin 6 TL, biber ve taze fasulyenin ise 12 TL'ye kadar satıldığı pazarlarda satış yapan esnaflar, Uşak'ta fiyatların iyi olduğunu ve marketlerde fiyatların çok daha fazla olduğunu savunduç

Sebze ve meyve satan Pazar esnafı Mükerrem Çankaya, 6 TL'ye sattıkları domatesin marketlerde 10 TL'ye satıldığını belirterek "Pazarda fiyatlar normal. Biz 5-6 TL aralığında domates satıyoruz, marketler ise 9-10 TL aralığında satıyor. Pazarlardaki fiyatlar güzel. Diğer yerleri bilmem ama Uşak pazarlarında fiyatlar iyi. Üzümlerimiz 7 buçuk - 8 TL, yeşil fasulye 12 TL, domates 5 - 6 TL, biberler 10 - 12 TL. Fiyatlarımız iyi yani, uygun" şeklinde konuştu.

Pazardan alışveriş yapan Ferhat Çırak ise, pazardaki fiyatların yüksek olmasından dert yangı. Her geçen gün fiyatların da giderek arttığını söyleyen Çırak, öncelerden fiyatların haftada bir arttığını, şimdi ise her gün değiştiğini ifade etti. Çırak, pazarda yaşanılan fiyat artışlarından dolayı semt pazarlarına gelirken ellerinin ayaklarının titrediğini öne sürdü. - UŞAK