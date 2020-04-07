Pazar esnafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup esnafın başlattığı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup esnafın başlattığı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve kampanyasına vatandaşlar da destek verdi.

İlçe merkezindeki Salı Pazarı esnafı, ihtiyacı olanlar için pazarda yardım amaçlı tezgah açtı. Esnaf, "İhtiyacı olan alabilir. Berat Kandiliniz Mübarek olsun" yazısıyla tezgahlarının yanına sebze ve meyve poşeti bıraktı. Kampanyayı gören vatandaşlar da satın aldıkları malzemeleri ihtiyaç sahipleri için tezgaha bıraktı.

Esnaf Ferhat Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı pazarda ihtiyacı olanlar için başlattıklarını söyledi.

Herkes ne satıyorsa, gönlünden geldiği kadar hayır için belirlenen alana bıraktığını anlatan Bölük, "Bir nebze insanlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Kampanyamız devam edecek. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Allah'ım inşallah bugün kandil hürmetine bizi bu virüs belasından kurtarır." dedi.

Pazarda alışveriş yapan Özer Cengiz ise kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Öte yandan, zabıta ekipleri pazar esnafı ile vatandaşlara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA