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Pazar esnafına sahte dolar şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin ilgi odağıolan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de her hafta Cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin ilgi odağı

olan Ulus Pazarı'nda sahte dolar şoku yaşandı..

Alışveriş yapan Bulgar turistler hem sahte dolar verdi, hem de para üstü aldı..

Bulgar müşterilerin yaptığı alışverişle yüzü gülen esnaf bu defa dolandırıldı..

Pazar esnafı Laçin Ceylan, bozdurmak için gittiği döviz bürosunda

paranın sahte olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Perşembe geceden

gelerek hazırlıklarını yapan Ceylan, alışverişe gelen 2 Bulgaristan vatandaşının

sahte dolar vurgununu anlayamadı.

Yılın son cuma pazarında bir umutla zararını karşılamak için tezgah açan Ceylan, müşteri azlığından dolayı neredeyse hiç satış yapamadan geri dönmek zorunda kaldı..

Pazar esnafına sahte dolar şoku

Pazar esnafına sahte dolar şoku

Pazar esnafına sahte dolar şoku

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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