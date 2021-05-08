Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı

Bolu Bahçelievler Mahallesi pazar alanı Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıklaması Pazar alanı ve tezgahlarda satışa sunulan sebze ve meyveler Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar BOLU - İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında...