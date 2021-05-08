Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı
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Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Bahçelievler Mahallesi pazar alanı Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıklaması Pazar alanı ve tezgahlarda satışa sunulan sebze ve meyveler Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar BOLU - İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında...

Bolu Bahçelievler Mahallesi pazar alanı

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıklaması

Pazar alanı ve tezgahlarda satışa sunulan sebze ve meyveler

Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar BOLU - İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.

Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı
Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı
Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı
Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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