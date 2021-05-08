Pazar esnafı tezgahlarını bugün açtı
Bolu Bahçelievler Mahallesi pazar alanı Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıklaması Pazar alanı ve tezgahlarda satışa sunulan sebze ve meyveler Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar BOLU - İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında...
Bolu Bahçelievler Mahallesi pazar alanı
Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın açıklaması
Pazar alanı ve tezgahlarda satışa sunulan sebze ve meyveler
Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar BOLU - İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder